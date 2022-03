Air Canada réfléchit à un changement de stratégie pour Rouge

Rouge se prépare à sa transformation. Avec l'allègement des restrictions de voyage au Canada, qui ont un petit peu ralenti la reprise par rapport à d'autres régions du monde, Air Canada a en effet eu la démonstration que les voyages loisirs étaient ceux qui allaient permettre aux compagnies aériennes de redresser leur activité, donc que sa filiale loisirs était essentielle à sa stratégie. Mais la compagnie constate également que l'environnement dans lequel elle évolue a changé et que son positionnement allait devoir être ajusté, pourquoi pas de façon à lutter contre le renforcement des compagnies ultra-low-cost.



La transformation a déjà commencé à cause de la crise sanitaire. A son lancement en 2013, Rouge exploitait en effet des Airbus A319 et des Boeing 767-300ER, issus de la flotte d'Air Canada. Les deux flottes, monocouloirs et gros-porteurs, ont évolué en parallèle, celle de monocouloirs profitant peu à peu de modules plus...