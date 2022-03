« Il se joue quelque chose sur la construction du futur de la défense européenne, qui n'était pas discuté avant cette crise », Edouard Simon, directeur de recherche à l'IRIS

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Edouard Simon, directeur de recherche à l'IRIS, spécialisé sur les questions de sécurité et de défense européennes, ainsi que sur les questions de politique industrielle et d'armement.



Plus qu'une crise de plus, l'invasion de l'Ukraine par la Russie est une prise de conscience brutale pour l'Union européenne qui a provoqué le réveil de l'Europe de la Défense. Avec elle, la nature de la menace a changé et l'Europe en est arrivée à se poser véritablement la question de la défense du territoire européen.



Edouard Simon estime qu'aujourd'hui cela n'a pas de sens d'opposer la défense européenne, en construction, à l'OTAN, revitalisée, mais que le principe de solidarité au sein de l'Union Européenne a besoin d'être réaffirmé.



Il évoque également les progrès réalisés depuis un mois, avec l'adoption de la boussole stratégique qui permettra une vision de défense partagée dans le cadre du fonds européen de défense. De même, il analyse le choix de l'Allemagne de se doter du F-35 pour asseoir sa participation au partage du nucléaire dans l'OTAN.