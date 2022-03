Alaska Airlines sortira ses Airbus d'ici fin 2023 pour garder une flotte tout-Boeing

« C'était le dernier appel pour passer à une flotte unique », affirme Nat Pieper, SVP Flotte, finances et alliances d'Alaska Air. La compagnie l'a donc écouté. Les bouleversements entraînés par la pandémie dans le transport aérien ont en effet donné l'occasion à ses dirigeants de revoir leur stratégie et surtout d'accélérer leurs plans de rationalisation. La décision a été prise de retirer toute la flotte d'Airbus d'ici fin 2023, ainsi que tous les Q400 au même horizon pour le secteur régional, afin d'exploiter une flotte tout-Boeing sur son réseau principal et tout-Embraer sur son réseau régional.



Après la fusion avec Virgin America, Alaska Air a hérité de 73 appareils d'Airbus. Avec la crise sanitaire, les dix A319 et dix-huit de ses A320 ont quitté la flotte, sans projet de réintégration. Les 35 A320 et dix A321neo restants suivront le même chemin, ce qui était déjà planifié, mais d'ici...