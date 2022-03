La résurrection de Flybe programmée pour le 13 avril

Après des années de difficultés et d'espoirs déçus, après deux ans sans opérations, Flybe n'a jamais été aussi près de revenir sur le devant de la scène. La compagnie régionale britannique a ouvert les ventes pour ses opérations le 22 mars, prévoyant la reprise de ses vols le 13 avril, un an jour pour jour après sa (re)fondation.



Flybe compte reprendre les mêmes fonctions qu'avant sa faillite en mars 2020 : assurer la connectivité des régions britanniques, avec le reste du Royaume-Uni et avec l'Europe. Elle a ainsi annoncé qu'elle aurait deux bases à son lancement, à Birmingham et à Belfast, entre lesquelles elle volera dès le 13 avril. Seize destinations ont également été annoncées, dont Londres Heathrow et dont quatre hors du Royaume-Uni. Amsterdam sera ainsi desservi dès la fin du mois d'avril. Trois destinations françaises figurent également au programme de vols de l'été prochain : Brest,...