Les aéroports français toujours en crise

La situation des aéroports français est encore très mitigée. L'UAF (Union des aéroports français) a indiqué que ses membres avaient accueilli 90,7 millions de passagers en 2021, une belle amélioration de près de 30% par rapport à 2020 mais toujours en chute de 57,7% par rapport à 2019. Des chiffres jugés encore catastrophiques pour la profession.



Les aéroports ont connu un premier semestre au niveau de l'année 2020 et un second semestre beaucoup plus dynamique grâce à la levée des quarantaines et la mise en place du passe sanitaire. Les plateformes régionales (accueillant plus d'un million de passagers) et des territoires d'outre-mer sont celles qui ont enregistré les résultats les moins mauvais, leur chute étant limitée à 40,6% et 48,2% respectivement par rapport à leur niveau de 2019, tandis que les plateformes parisiennes perdent 61,2% en raison de leur exposition au trafic international. La situation dans les plus petits...