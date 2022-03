« L'avion est nécessaire mais il faut le rendre acceptable par une utilisation raisonnée », Augustin de Romanet, PDG du groupe ADP

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Augustin de Romanet, PDG du groupe ADP, pour la première partie de son entretien.



Après avoir évoqué la crise en Ukraine et les incidences durables qu'elle aura sur la connectivité, Augustin de Romanet rappelle que le groupe ADP a connu une année 2021 meilleure que 2020, particulièrement au second semestre.



Bien que les perspectives restent relativement obscures et qu'il lui est difficile de s'engager sur un contrat de régulation économique, le groupe a lancé un plan stratégique, 2025 Pioneers, qui doit lui permettre de montrer qu'il a embrassé les enjeux de la transformation du transport aérien et qu'il compte en être un acteur, par exemple en encourageant la multimodalité et la mise en oeuvre d'un hub multi-énergie.



Le groupe va également s'employer à aller capter la croissance là où elle se trouve, notamment en Inde, tandis qu'il s'adaptera en France à l'évolution du transport aérien en rendant ses installations plus respectueuses de l'environnement.