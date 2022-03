Le transport aérien pourrait revenir en 2024 à son niveau de 2019

Dans ses dernières prévisions sur la reprise du trafic à moyen terme, l'IATA s'est montrée plus optimiste qu'en novembre. L'association estime en effet que le secteur pourrait retrouver les quatre milliards de passagers annuels en 2024, grâce à une évolution de la position de certains gouvernements sur la pertinence des restrictions de voyage en cas de vague épidémique. Un bémol toutefois : cette étude ne tient pas compte de la situation actuelle en Ukraine.



L'évolution des politiques face à la pandémie s'est illustrée lors de l'apparition du variant omicron de la covid-19. Si des restrictions ont rapidement été mises en place après son identification, elles ont été moins fortes et levées plus vite, réduisant l'impact sur le transport aérien et ne remettant pas en question la reprise qui s'est dessinée depuis l'été 2021. Ainsi, le trafic de 2021 s'est hissé à 47% de son niveau de 2019 et devrait...