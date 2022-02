Le groupe ADP entame son redressement et vise la rentabilité cette année

Bien que son trafic reste à 45,6% de son niveau de 2019, le groupe ADP a vécu 2021 comme une année « exceptionnelle », selon les dires de son PDG Augustin de Romanet. Il a en effet réussi à redresser ses résultats, a poursuivi sa croissance à l'international et espère redevenir rentable en 2022.



Le groupe a ainsi enregistré un chiffre d'affaires en hausse de près de 30% par rapport à 2020 à 2,7 milliards d'euros (en baisse de 42,5% par rapport à 2019) sous l'effet de la reprise du trafic, de l'acquisition de l'aéroport d'Almaty et d'achats plus soutenus dans les commerces. Conjugués à des économies conjoncturelles (soutien de certains Etats en faveur de l'activité partielle, fermetures de certaines infrastructures et mesures sociales), ceci a permis à l'EBITDA d'être multiplié par 4,5 pour atteindre 751 millions d'euros. Le résultat opérationnel est presque à l'équilibre (-29 millions d'euros) et...