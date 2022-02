« Il faut repenser le modèle économique d'Air France avec un peu plus d'imagination qu'aujourd'hui » - Bernard Attali, ancien PDG d'Air France

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Bernard Attali, ancien PDG d'Air France (1988-1993).



Bernard Attali évoque ses inquiétudes quant à l'avenir du groupe Air France. Selon lui, une réflexion sur le modèle stratégique du groupe à long terme fait défaut et met en danger sa position dans la compétition internationale.



Il continue en effet à devoir faire face aux défis connus posés par la force des compagnies à bas coûts et des compagnies du Golfe, mais les obstacles s'accumulent avec la crise qui persiste dans le transport aérien et les défis posés par les impératifs de transition énergétique.



Les simples réductions de coûts pourraient ne pas suffire et d'autres pistes de réflexion devraient être envisagées, comme la filialisation de certaines activités.