L'ENAC rejoint le groupe ISAE en tant qu'école associée

Le groupe ISAE continue d'évoluer et de se renforcer. Il vient en effet d'accueillir l'ENAC en tant qu'école associée au cours du mois de janvier. L'Ecole nationale de l'aviation civile apporte ainsi sa connaissance de l'écosystème du transport aérien au groupe d'écoles d'ingénieurs, ses liens avec la DGAC et sa notoriété internationale.



Le groupe et l'école avaient déjà des liens et travaillaient déjà ensemble dans les domaines de la formation (mastères spécialisés en commun, au sein du Sino-European Institute of Aviation Engineering de Tianjin...) et dans la recherche. Mais ce rapprochement leur permettra de mieux répondre aux enjeux de transformation, qui concernent à la fois le secteur aéronautique (décarbonation, cybersécurité, digitalisation) et l'enseignement supérieur. Des supports de cours pourront par exemple être partagés entre les différentes écoles et des formations spécifiques (par exemple aux enjeux environnementaux) mises en place.



Il est d'ailleurs vu d'un très bon oeil...