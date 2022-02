Frontier et Spirit fusionnent pour créer la première compagnie ultra-low-cost des Etats-Unis

Le secteur ultra-low-cost va bientôt avoir un nouveau géant. Frontier Airlines et Spirit Airlines ont annoncé le 7 février avoir signé un accord définitif de fusion. La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux compagnies mais doit encore être validée par les autres parties prenantes et les autorités. Elle devrait ainsi pouvoir être finalisée au second semestre de cette année. La compagnie combinée qui en résultera sera la cinquième plus importante des Etats-Unis en termes de capacités - Spirit et Frontier occupant actuellement les septième et huitième places respectivement.



Pour le moment, l'identité de la future compagnie, sa direction et son siège ne sont pas déterminés. Son conseil d'administration sera toutefois composé de douze membres, sept nommés par Frontier et cinq par Spirit. Il sera présidé par Bill Franke (en tant que chairman), le fondateur et dirigeant du groupe Indigo Partners, qui détient Frontier...