Ethiopian Airlines fait revoler le Boeing 737 MAX et réactive son calendrier de livraisons

Près de trois ans après l'accident du vol ET302 qui avait fait 157 victimes en mars 2019, Ethiopian Airlines a remis en service le Boeing 737 MAX. Le 1er février, le transporteur a effectué un vol de démonstration de quatre heures avec à son bord une cinquantaine de personnes, principalement des membres du conseil d'administration de la compagnie, de l'Autorité éthiopienne de l'aviation civile (ECAA), les représentants de Boeing et du motoriste GE Aviation ainsi que les membres de la presse.



En lieu et place d'une rotation vers Kilimandjaro en Tanzanie comme initialement prévue, le vol de démonstration a dû se limiter au ciel éthiopien « en raison de la mauvaise météo ». La semaine précédente, l'un de ses 737 MAX avait pu effectuer un vol test vers Nairobi au Kenya et y retourner le lendemain.



Pour le patron du groupe, cet avion est désormais sûr. « Nous avons pris...