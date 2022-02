« La baisse de la demande pour les voyages affaires pourrait faire perdre entre 5% et 8% d'EBITDA aux grandes compagnies européennes » - Didier Bréchemier, senior partner chez Roland Berger

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Didier Bréchemier, senior partner Transport chez Roland Berger.



Didier Bréchemier revient sur une étude publiée par Roland Berger sur l'avenir des voyages longue distance et leurs évolutions selon les modes de déplacement, les régions et les profils de voyageurs. Si certaines conclusions étaient attendues, comme la baisse des voyages d'affaires à cause de l'ancrage du télétravail, d'autres sont plus surprenantes.



Il les explique et estime que ces tendances, qui dépassent le seul secteur du transport aérien, vont contraindre les acteurs à réfléchir à une transformation de leur modèle économique.