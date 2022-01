Le Brésil cherche deux Airbus A330 destinés à être convertis en MRTT

Pratiquement un an, jour pour jour, après l'annonce du président brésilien Jair Bolsonaro concernant son intention d'acquérir deux Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) pour les besoins de la Force aérienne brésilienne (FAB), un appel d'offres dédié vient d'être officiellement émis par le Journal Officiel de l'Union le 27 janvier.



Cet appel d'offres vise à l'acquisition par la FAB de deux Airbus A330-200 de seconde main. Ces appareils doivent avoir été assemblés après le 1er janvier 2014 pour pouvoir être compatibles avec une transformation en A330 MRTT.



L'annonce officielle ne mentionne pas la motorisation souhaitée.



Le Brésil s'oriente donc vers l'acquisition de deux A330 MRTT plutôt que sur des Boeing 767 pour son programme d'avions ravitailleurs stratégiques KC-X3, des appareils qui devront être convertis par Airbus Defence & Space sur son site industriel de Getafe, près de Madrid (Espagne).



Un processus similaire a été adoptée pour les trois A330 MRTT destinés à l'Espagne, des appareils qui proviennent de la flotte de la compagnie aérienne Iberia. Ces avions doivent être convertis entre 2024 et 2025. La France a également fait l'acquisition de trois A330-200 (pour l'escadron de transport 3/60 Esterel) et qui seront convertis en A330 MRTT à partir de 2025 pour finir de constituer la flotte de 15 appareils Phénix de l'armée de l'Air et de l'Espace à horizon 2030.



Pour rappel, la Force aérienne brésilienne veut se doter d'une capacité de transport plus importante que celle apportée par ses KC-390. Elle cherchait en même temps un avion ravitailleur long-courrier ayant la capacité de projeter sa nouvelle flotte de chasseurs Gripen E/F (5 avions livrés, 31 attendus).