Ethiopian Airlines affiche son intérêt pour l'A350F mais plus pour l'A220

Ethiopian Airlines va poursuivre le plan de développement de sa flotte en misant davantage sur le segment cargo. La compagnie prévoit de commander environ cinq Boeing 777F supplémentaires et pourrait également introduire « quelques » Airbus A350F. Le PDG Tewolde GebreMariam l'a révélé dans une interview accordée à Bloomberg le 22 janvier.



En misant sur l'A350F, Ethiopian Airlines deviendrait l'un des premiers clients du nouvel avion cargo - les autres clients déclarés comptant Air Lease, Air France, CMA CGM et Singapore Airlines. Lancé l'an dernier par Airbus, l'A350F pourra transporter jusqu'à 106 tonnes de chargement (trois tonnes de plus que le 777F) et offrira un volume équivalent au 747F, pour un rayon d'action à pleine charge annoncé à plus de 9 500 km.



Pour le patron d'Ethiopian Airlines, l'objectif à terme est d'augmenter de manière considérable le rôle du fret dans ses activités même après le...