« Nous allons retomber sur les mêmes problèmes qu'il y a quelques années : nos propres limites de capacité » - Tim Clark, PDG d'Emirates

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Tim Clark, PDG d'Emirates, pour la seconde partie de son entretien.



Tim Clark se penche sur l'avenir de Dubaï et de son aéroport, estimant que les problèmes de congestion d'avant-crise vont réapparaître rapidement.



Il s'exprime également sur le retard de livraison du Boeing 777X et ses conséquences pour Emirates, ainsi que sur tout le travail et toutes les réflexions qui ont eu lieu pour parvenir au déploiement de la nouvelle Premium Economy, avec ses perspectives de mise en service.



Enfin, Emirates se positionne face à la vague de dénigrement de l'aviation, rappelant lui aussi que les efforts du secteur ne sont pas assez connus du grand public.





#Erratum : l'équipementier responsable de la conception et la production des fauteuils de Premium Economy d'Emirates est bien Recaro.