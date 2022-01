Les compagnies aériennes sont plus optimistes pour 2022

L'année 2021 s'est relativement bien terminée pour l'industrie du transport aérien. Le trafic passagers se redresse au rythme de la levée des restrictions et le cargo reste une efficace bouée de sauvetage. « Nous sommes en général en meilleure forme que lorsque nous avons commencé l'année », indique Willie Walsh, le directeur général de l'association internationale du transport aérien (IATA).



Après un second semestre où la reprise s'est confirmée malgré les vagues de contamination à la covid-19, le trafic annuel de passagers frôle les 42% de son niveau de 2019 (il était à 34% de son niveau de 2019 en 2020). Le tableau reste celui que l'on connaît depuis des mois : le secteur international reste déprimé (à 24,5% de son niveau de 2019) tandis que les marchés intérieurs sont beaucoup plus dynamiques (à 81,8% de leur niveau de 2019).



Les disparités entre les régions demeurent également. Le...