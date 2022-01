C'est la fin du Dauphin chez Airbus Helicopters

Airbus vient de livrer le tout dernier exemplaire du Dauphin, une étape qui vient également marquer plus de 40 années de succès pour cette grande famille d'hélicoptères de moyen tonnage, aussi bien sur le marché civil que militaire (famille Panther).



Plus de 1 100 hélicoptères ont été produits depuis 1972, année du vol inaugural du SA360 de Sud-Aviation/Aérospatiale, première version monoturbine à train fixe, mais déjà doté du célèbre fenestron apparu un peu plus tôt sur la Gazelle. La production en série fut quant à elle lancée en 1974 et c'est la version biturbine SA365 Dauphin 2 qui lancera vraiment commercialement le programme.



Plus de 1100 hélicoptères produits en 42 ans



La famille Dauphin a aujourd'hui accumulé plus de sept millions d'heures de vol auprès de plus de 220 opérateurs dans 70 pays différents. On se souviendra notamment de la belle victoire du SA366 remportée aux États-Unis avec la centaine de HH-65 Dolphin de l'US Coast Guard. On se souviendra aussi du record du monde de vitesse franchi en novembre 1991 avec ces 201 noeuds atteint sur un parcours de 3 km.



Le dernier exemplaire de l'hélicoptère Dauphin, un AS365 N3, a quant à lui été livré aux Douanes espagnoles et viendra renforcer la capacité des services de surveillance douanières, en particulier pour lutter contre le trafic de drogue dans le détroit de Gibraltar, la mer d'Alboran et en Galice. Produit à Marignane, il a été modifié dans les installations d'Airbus Helicopters à Albacete pour recevoir ses équipements de mission tels qu'un système électro-optique, un radar, un système de communication tactique et un phare de recherche, l'hélicoptèriste européen précisant que la majorité des missions de ce type sont opérées la nuit. Grâce à ses réservoirs de carburant longue portée, le Dauphin des Douanes espagnoles peut voler jusqu'à 3h30 et atteindre une vitesse de croisière de 145 noeuds - un véritable atout pour intercepter les navires des trafiquants de drogue.



La production des hélicoptères Dauphin est désormais terminée pour l'usine de Marignane, même si une version basée sur le H155 doit encore être produite en série et sous licence d'ici la fin de l'année par Korea Aerospace Industries (KAI), en Corée du Sud, dans le cadre du programme LAH (Light Armed Helicopter).



Le H160, successeur direct du Dauphin



Pour le site français d'Airbus Helicopters, la priorité est désormais orientée vers la production du successeur direct du Dauphin, à savoir le H160. Entrant dans la catégorie des 5 à 6 tonnes, le nouvel hélicoptère biturbine multirôle de moyen tonnage vient d'être livré au Japon en décembre chez son opérateur de lancement All Nippon Helicopter (ANH), filiale de la compagnie aérienne All Nippon Airways (ANA).



Motorisé par deux turbines de nouvelle génération Arrano 1A de Safran Helicopter Engines, le H160 affichera une réduction de consommation en carburant de l'ordre de 15% par rapport au Dauphin. Des opérateurs basés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France ou encore en Indonésie vont également bientôt recevoir leurs exemplaires. Et comme pour la précédente famille d'hélicoptères, le H160 s'oriente aussi vers un véritable succès dans le secteur de la défense avec par exemple le contrat des Hélicoptères Interarmées Légers (HIL) en France pour 169 exemplaires au total.