Airbus annule la commande de Qatar Airways pour 50 A321neo

Le torchon brûle entre Airbus et Qatar Airways. L'avionneur a confirmé à Reuters qu'il avait annulé la commande de Qatar Airways pour une cinquantaine d'Airbus de la famille A321neo. « Nous confirmons que nous avons effectivement résilié le contrat portant sur 50 A321 avec Qatar Airways, conformément à nos droits », a déclaré un porte-parole d'Airbus.



La commande initiale avait été signée en 2011 et portait sur des A320neo qui ont tous été convertis en A321neo en 2017. Puis, en 2019, Qatar Airways avait annoncé la conversion d'une dizaine d'appareils en A321LR, au rayon d'action allongé. A ce moment-là, les livraisons étaient prévues à partir de 2020. Mais la crise a modifié les projets de la compagnie et l'a poussée à renégocier le calendrier des livraisons. Celles-ci devaient débuter en 2023, une échéance très rapprochée à l'échelle d'un tel contrat.



Ces appareils, Qatar Airways en a besoin. Ils devaient lui permettre d'ouvrir de nouvelles routes avec une capacité mieux adaptée à la demande que ce que ne lui permet sa flotte actuelle. Elle n'a pas d'autre solution à disposition puisque sa commande de Boeing 737 MAX a été annulée elle aussi (les appareils étaient destinés à la défunte Air Italy).



Cette décision intervient alors qu'Airbus et Qatar Airways s'opposent dans un contentieux autour des A350 de la compagnie qatarie. Qatar Airways a cloué au sol une partie de sa flotte (21 de ses 53 appareils) et suspendu toute livraison (elle attend encore 23 A350-1000) en raison de problèmes de peinture et d'érosion d'un revêtement de protection contre la foudre, qu'elle qualifie de défauts de conception. Selon Airbus et les observations de l'EASA, ces défauts ne sont que « cosmétiques » et ne font peser aucune menace sur la sécurité des appareils. Chaque partie campant sur ses positions, Qatar Airways a décidé de porter l'affaire devant les tribunaux et de réclamer une compensation de plus de 600 millions de dollars.