Le déploiement de la 5G aux Etats-Unis interfère avec les opérations aériennes

Après avoir accepté un report de six semaines à la demande de la FAA, les opérateurs de télécommunications américains Verizon et AT&T ont activé leurs antennes 5G sur 46 marchés aux Etats-Unis le 19 janvier. Toutes ? Non. Face aux inquiétudes de la FAA et des compagnies aériennes, certaines sont temporairement restées inactives. Des questions continuent en effet de se poser autour de la sécurité des vols, la fréquence et la puissance des émissions pouvant perturber le fonctionnement des radioaltimètres de certains appareils, ce qui peut notamment poser des problèmes dans le cadre des atterrissages par visibilité réduite.



De son côté, la FAA continue d'évaluer les différents types de radioaltimètres pour déterminer lesquels peuvent fonctionner en toute sécurité, s'il faudra remplacer certains modèles, et comment leurs données sont utilisées par les autres systèmes de contrôle de vol. Actuellement, l'agence a approuvé les opérations des appareils équipés de cinq...