Les investissements dans l'automatisation et le développement durable devraient repartir à la hausse en 2022, selon SITA

Dans un contexte toujours dominé par les préoccupations sanitaires liées à la pandémie de covid-19 et le développement durable, les investissements des aéroports et des compagnies aériennes dans ces domaines ne cessent de se renforcer. C'est ce que montre la dernière étude du groupe SITA sur les investissements IT (technologies de l'information) dans le transport aérien, publiée le 12 janvier.



Après avoir interrogé plus de 180 directeurs des systèmes d'information d'aéroports et de compagnies aériennes de 45 pays, SITA a constaté que les budgets consacrés à ce secteur sont restés stables en 2021 mais avaient vocation à augmenter en 2022 : « la majorité des compagnies aériennes (84%) et des aéroports (81%) prévoit de dépenser autant ou plus en 2022 qu'en 2021 », révèle l'étude - contre 56% des compagnies aériennes et 67% des aéroports en 2021.



En ce qui concerne les compagnies aériennes, elles ont...