Brazzaville choisit Allegiance Capital comme partenaire stratégique pour la relance d'ECAir

Clouée au sol depuis octobre 2016, Equatorial Congo Airlines (ECAir) devrait bientôt reprendre les airs. Brazzaville a jeté son dévolu sur le partenaire sud-africain Allegiance Capital pour la relance de son pavillon national. Un mémorandum d'entente en ce sens a été signé le 7 janvier entre le ministre congolais des Transports, Jean-Marc Thystère-Tchicaya, celui de la Promotion du Partenariat Public-Privé, Denis Christel SassouNguesso et le PDG d'Allegiance Capital, Kenneth Mouritzen.



Conformément au plan de redressement piloté en équipe restreinte autour de la directrice générale Fatima Beyina-Moussa, l'actionnariat de la compagnie se verra modifié. Jusqu'ici, ECAir - lancée en 2011 et qui emploie près de 700 travailleurs - a pour actionnaire majoritaire l'Etat (99,99%) aux côtés du Port autonome de Pointe-Noire et HeliAvia.



En vertu des termes de l'accord, Allegiance Capital s'engage à investir jusqu'à 25 millions de dollars (près de 15 milliards FCFA)....