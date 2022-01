Allegiant Air se convertit au Boeing 737 MAX

Alors que 2021 s'était conclue sur deux grandes victoires d'Airbus, 2022 s'ouvre avec un beau succès de Boeing. L'avionneur américain a en effet réussi à convertir une compagnie tout-Airbus à ses produits. Allegiant Air a décidé de commander une cinquantaine de 737 MAX, qui seront répartis entre 737-7 et 737-8-200, et a assorti cet accord d'options sur une cinquantaine d'appareils supplémentaires.



Les livraisons doivent se dérouler entre 2023 et 2025.



« Nous avons toujours eu une approche opportuniste pour la constitution de notre flotte et cette transaction avec Boeing ne fait pas exception », indique Maurice J. Gallagher, le PDG de la low-cost américaine. Jusqu'à présent, Allegiant Air avait axé sa stratégie d'acquisition sur l'intégration d'appareils de seconde main d'Airbus, afin de maintenir ses coûts fixes au niveau le moins élevé possible. Elle exploite ainsi 108 A319 et 320 actuellement mais seuls treize A320 ont été acquis directement auprès de l'avionneur européen.



Cette stratégie ne doit pas changer, affirme Maurice J. Gallagher, et Allegiant continuera de rechercher des Airbus de seconde main. Mais elle évolue quelque peu : la reprise lui a offert « une occasion unique d'acquérir des appareils neufs ». Ils lui donneront la flexibilité nécessaire pour accroître la capacité tout en retirant des appareils - la compagnie table sur une croissance de ses capacités de 10% par an - et apporteront des avantages environnementaux importants, tout en modernisant le produit en cabine.



Les 737-7 devraient lui permettre d'ouvrir de nouvelles routes en réduisant ses risques, tandis que les 737-8-200 augmentent son potentiel de chiffre d'affaires sur les routes les plus demandées. Ils réduiront par ailleurs sa consommation de carburant de 20% par rapport à ses appareils actuels. En revanche, le maintien de deux flottes en parallèle risque d'augmenter la complexité de ses opérations, une situation que les compagnies à bas coûts, et plus encore les ultra-low-cost, cherchent généralement à éviter à tout prix.



Boeing offrira son assistance pour que l'entrée en service de cette nouvelle flotte se déroule au mieux. Par ailleurs, Allegiant a choisi d'utiliser une suite de solutions de Boeing Global Services pour améliorer son efficacité opérationnelle. Enfin, les LEAP-1B seront couverts par un accord de maintenance exclusif d'une validité de douze ans, conclu avec CFM International, qui s'étendra aux CFM56 qui équipent la flotte actuelle d'Airbus.