C'est Noël avec Le Podcast de l'Aviation

Cette semaine, Le Podcast de l'Aviation n'a pas pu inviter le père Noël. Mais à l'approche des fêtes, voici quelques idées cadeaux pour les fans d'aéro.



Sac pilote Rafale et maquettes de la boutique officielle The Store Dassault Aviation, sac en cuir personnalisable des pilotes de la RAF ou blouson de Barnstormer, casquette, livres et montre sur la Boutique du pilote..., il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. De quoi combler petits et grands !