L'État malgache et Meridiam se réconcilient et inaugurent le nouveau terminal de l'aéroport d'Antananarivo

En 2016, RavinalaAirports a obtenu la gestion de l'aéroport international d'Antananarivo-Ivato et de Nosy Be dans le cadre d'une concession de 28 ans. Mais des divergences subsistaient depuis lors entre l'exécutif malgache et le nouveau gestionnaire - consortium qui regroupe Meridiam (45%), Aéroports de Paris (35%), Bouygues Bâtiment International (10%) et Colas (10%) - au sujet de la redistribution de certaines redevances.



Après plusieurs mois de tractations, un accord a finalement été trouvé et, le 15 décembre, les deux parties ont signé un avenant au contrat de concession des deux plateformes. « Tout au long des négociations, des acquis positifs et constructifs ont été finalement obtenus. Le premier postulat, au départ était en défaveur de Madagascar », indique la présidence malgache.



En vertu des nouveaux termes contractuels, les deux parties se sont accordées sur le principe d'une réduction de la durée de concession dès l'atteinte des...