Air France-KLM : KLM et Transavia passent chez Airbus et commandent 100 A320neo

Airbus vient de remporter un contrat de haute volée. Air France-KLM a pris sa décision concernant le renouvellement de la flotte de monocouloirs de KLM et Transavia le 16 décembre, et c'est l'avionneur européen qui l'a emporté. Une commande ferme a été signée portant sur l'acquisition d'une centaine d'appareils de la famille A320neo.



L'accord porte sur des A320neo et des A321neo. Les appareils seront livrés à partir du second semestre 2023. Ils s'accompagnent de droits d'achat sur une soixantaine d'exemplaires supplémentaires.



Les Airbus seront utilisés pour renouveler les flottes moyen-courrier de KLM et Transavia Netherlands, ainsi que pour renouveler et accroître la flotte de Transavia France. Ils remplaceront donc les Boeing 737 actuellement en service. Le groupe Air France-KLM compte améliorer ainsi ses performances économiques et environnementales.



Ce choix n'était pas le plus évident puisque la flotte de KLM et des deux Transavia est intégralement composée de Boeing 737 (modèles -700, -800 et -900). A elles trois, les compagnies comptent 140 Boeing : 47 chez KLM, 39 chez Transavia Netherlands et 54 chez Transavia France.



Des Airbus A350 cargo pour Air France



Parallèlement, Air France-KLM a décidé de se donner les moyens de profiter de la croissance du secteur du fret aérien en étoffant sa flotte d'avions cargo.



Le groupe a ainsi signé une lettre d'intention avec l'avionneur pour acquérir quatre A350F (avec des droits d'achat pour quatre exemplaires de plus). Cependant, la compagnie française détient l'option de les convertir en avions passagers en cas de besoin.



Air France devient ainsi la quatrième cliente de lancement de l'appareil.