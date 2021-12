Emirates reçoit son dernier A380, le dernier des Super Jumbos

Le tout dernier A380 neuf a été livré. MSN 272 a été remis à Emirates le 16 décembre, avec son immatriculation finale A6-EVS. Il s'agit du 123e A380 de la compagnie. Il s'agit aussi du tout dernier A380 produit par Airbus.



Si toute célébration a été annulée en raison de la crise sanitaire, Emirates veut faire passer un message d'optimisme avec cette livraison, en faisant la preuve de sa conviction que la reprise de l'industrie du transport aérien est en vue.



Cela fait 21 ans que la compagnie de Dubaï soutient le programme. C'est elle en effet qui a signé le tout premier contrat d'engagement envers l'A3XX en 2000, lors du salon de Farnborough, un accord décisif pour son lancement. C'est elle encore qui n'a cessé d'augmenter ses achats les années qui ont suivi, jusqu'à devenir le plus important client de l'A380, détenant à elle seule près de la moitié du carnet de commandes. Pourtant, c'est elle aussi qui a signé l'arrêt de mort du programme en renonçant à acquérir la dernière partie de sa commande.



Ce 123e A380 est aménagé en configuration quadriclasse, avec toutes les caractéristiques qui font de l'avion d'Emirates un produit à part : suites de première classe, douches spa, bar en classe affaires et la toute nouvelle Premium Economy installée à l'avant du pont principal. Désormais disponible sur six appareils, elle sera déployée sur plus d'une cinquantaine d'A380 à partir de 2022 dans le cadre d'un programme de rétrofit.



« L'A380 est un avion vraiment spécial à bien des égards. Il a donné à Emirates l'occasion de redéfinir l'expérience de voyage, de répondre efficacement à la demande dans les aéroports où les créneaux horaires sont limités et de soutenir la croissance du réseau. L'A380 restera le produit phare d'Emirates dans les années à venir et un pilier essentiel pour le développement de notre réseau », a commenté Tim Clark, le président de la compagnie.