Les tribulations de Cathay Pacific à Hong Kong

La nouvelle suspension des vols d'Air France vers Hong Kong, avec d'autres compagnies européennes suite au durcissement des restrictions pour le personnel navigant sur place, donne déjà une petite idée de se que doivent endurer chaque jour les équipages de Cathay Pacific. La compagnie hongkongaise est en effet victime de la politique "zéro-Covid" menée dans la région administrative spéciale depuis deux ans, tout comme en Chine continentale d'ailleurs, avec des restrictions particulièrement draconiennes à l'arrivée (quarantaine obligatoire et incompressible, multiples tests..).



Le personnel navigant de Cathay n'est évidemment pas épargné et les mesures sanitaires qui les concernent, pour pouvoir simplement exercer leur métier, ressemblent de plus en plus à un état de quarantaine permanent. Des pilotes de la compagnie hongkongaise viennent d'ailleurs d'indiquer avoir pratiquement atteint les 150 jours d'isolation cette année, sans vie sociale, sans infection au Covid-19...



Les langues se...