Quelques pistes pour un Noël résolument aéro

Le compte à rebours est bien avancé : il ne reste que deux toutes petites semaines avant que n'arrive le plus beau moment de l'année. Les sapins sont décorés, les maisons illuminées, et il ne reste plus qu'à dénicher les pépites à placer sous le sapin le jour des retrouvailles en famille. Cette année encore, Le Journal de l'Aviation en a repéré quelques unes qui devraient faire merveille auprès des passionnés d'aviation.



T-shirt Grands Ducs Coq, Soutien Commando

Pour s'inscrire dans l'esprit de Noël, commençons avec un achat solidaire, pas 100% aéro, mais qui permet de soutenir une bonne cause. L'association Soutien Commando propose un t-shirt pour homme en collaboration avec Grands Ducs Illustrations, à effet délavé et en coton filé 145g/m². L'intégralité des bénéfices sur les ventes de la boutique est utilisée pour confectionner et envoyer des colis aux commandos en opérations extérieures, qui améliorent le quotidien des hommes des Forces Spéciales et du Groupement des Commandos Parachutistes à l'étranger et contribuent à entretenir le lien avec la France, la communauté civile.

Le t-shirt délavé Grands Ducs : 39 euros. Attention, les produits sont fabriqués à la demande : il faut donc compter une dizaine de jours entre la commande et la livraison.

Pour se le procurer et soutenir les commandos en Opex, visitez la boutique de l'Association Soutien Commando.



© Association Soutien Commando

Maquette Rafale M - 100 ans du premier appontage, boutique officielle The Store Dassault Aviation

Les maquettes sont une valeur sûre pour faire plaisir et la boutique officielle The Store Dassault Aviation a de quoi satisfaire les passionnés. Parmi ses nouveautés, la boutique propose un modèle réduit en métal du Rafale M, à l'échelle 1/72e, avec une livrée célébrant le centième anniversaire du premier appontage d'un avion français sur un bâtiment de la Marine nationale. A l'époque, le 20 octobre 1920, le lieutenant de vaisseau Teste avait réalisé cette manoeuvre sur la plate-forme du Béarn, en rade de Toulon, à bord d'un Hanriot HD2.

La maquette se monte sans colle ni vis et peut être présentée de trois façons possibles (au décollage, en vol ou au roulage, un socle et les trains d'atterrissage étant fournis).

Maquette de 21 cm de long, 15,5 cm d'envergure et 6,5 cm de haut (7,5 cm avec le train sorti) : 52 euros.

A commander sur la boutique officielle The Store Dassault Aviation.



© Boutique officielle The Store Dassault Aviation

Hoodie Sweatin' Wally, Barnstormer

S'il est un cadeau qui est toujours utile, c'est le sweat. Barnstormer propose de joindre l'utile à l'aéronautique et à l'historique avec ce hoodie P-61 Sweatin' Wally, de sa collection Seconde guerre mondiale. Il rend hommage au P-61A-10 42-5623 piloté par le Capitaine Walter A.Storck, qui a servi sur trois théâtres d'opérations au cours de la guerre, ayant été tour à tour déployé en Egypte puis en Italie avec le 427e escadron de chasseurs de nuit, avant d'être affecté à la Tenth Air Force et expédié en Inde sur le front CBI (Chine-Birmanie-Inde).

Hoodie 100% coton molleton- noir, patch en feutrine, broderie et sérigraphie, 120 euros. (existe en coupe femme)

A commander ici.



© Barnstormer

Pull de Noël Rafale 2021 enfant ou adulte, Boutique officielle The Store Dassault Aviation

Si, comme au Journal de l'Aviation, la journée du pull de Noël se rapproche, voici une alternative plus aéronautique, plus high-tech et plus seyante qu'un tricot représentant un traîneau tiré par des rennes. Les codes de la saison sont respectés - couleur rouge, flocons de neige, sapins et chanson entêtante sont bien présents - et mettent en valeur la silhouette affûtée du Rafale. Disponible dans toutes les tailles, adulte et enfant, ce pull de Noël permettra aux rêveurs de s'envoler à bord de l'avion de combat.

Pull 100% acrylique fine : 39 euros.

A commander sur la boutique officielle The Store Dassault Aviation.



© Boutique officielle The Store Dassault Aviation

La montre BR 05 GMT, Bell & Ross

Bell & Ross a lui aussi un très beau cadeau à proposer : la montre BR 05 GMT. Premier modèle de la collection BR05 à double fuseau horaire, sortie cette année, cette montre se veut l'allié essentiel du voyageur. Avec ses proportions larges mais dans la mesure, elle est disponible avec un bracelet très flexible en acier ou en caoutchouc. Son cadran veut rappeler les instruments de bord aéronautiques avec sa couleur noire illuminée par les indications en blanc. Indiquant l'heure de l'endroit où le voyageur se trouve, les aiguilles blanches doivent faire référence à la signalisation aéroportuaire, tandis que l'aiguille GMT à flèche rouge indique l'heure du pays d'origine.

Montre BR 05 GMT, boîtier de 41 mm en acier poli-satiné, réhaut bicolore noir et blanc, fond saphir avec masse oscillante 360°, cadran noir soleillé, verre saphir traité antireflet et étanchéité de 100 mètres : 4 990 euros (avec le bracelet en acier).

A se procurer sur le site de Bell & Ross.



© Bell & Ross

Polo Alphajet - Patrouille de France, Barnstormer

Pour les passionnés de la Patrouille de France, que l'on sait nombreux, Barnstormer a créé cette année un polo à manches courtes Alphajet rendant hommage aux quarante ans de l'avion dans la PAF... Le biréacteur biplace d'entraînement et d'appui tactique avait en effet été désigné en 1981 comme successeur des Fouga Magister de la PAF. Pour ce polo édition Héritage 1981-2021, appartenant à la collection officielle Patrouille de France, Barnstormer est resté fidèle à ses principes : tout est fabriqué dans ses ateliers en France.

Polo Alphajet, 100% coton PIMA maille piqué : 89 euros. L'article est disponible en précommande sur le site de Barnstormer, pour des livraisons à partir du 15 décembre.



© Barnstormer

Aviateurs, Les gens d'Air, de Rémy Michelin

Dans son livre Aviateurs, Les gens de l'Air , le photographe et peintre de l'air Rémy Michelin a choisi de faire honneur aux personnels d'Air France à travers les 85 ans d'histoire de la compagnie aérienne. Sa démarche a été de sélectionner quelques dizaines de photos prises depuis les débuts de la compagnie et reflétant son évolution, et de les réinterpréter. Personnels navigants, commerciaux ou techniques d'aujourd'hui ont repris les poses de leurs prédécesseurs ou créé de nouveaux moments que le photographe a saisis plus récemment, qui sont désormais mis en regard sur chaque double page de ce précieux livre.

Aviateurs, Les gens d'Air , format 32x28 cm, 168 pages : prix public 43 euros.

A commander sur le site de Rémy Michelin.



© Rémy Michelin

Pots de miel de l'aéroport de Toulouse, Beezou

Les aéroports aussi abritent la biodiversité. A l'aéroport de Toulouse Blagnac, 160 ruches ont été installées, abritant des abeilles qui ont à leur disposition 7 millions de mètres carrés de prairies fleuries et sans pesticides. Le miel est produit de façon artisanale et mis en pot par l'apiculteur sur place. De quoi ravir les gourmands soucieux de soutenir la production locale.

Le coffret contenant un pot de 250 g de miel toutes fleurs crémeux et un autre de 250 g de miel toutes fleurs liquide : 19,80 euros.

A commander ici !



© Beezou

Lampe de chevet Antoine, Atelier Loupiote

La lampe de chevet Antoine a tout pour elle et fera merveille dans la chambre des plus petits. Réalisée avec du bois de bouleau français, confectionnée à Lyon et à la main, elle ne se contente pas d'être jolie, aéronautique et de rendre hommage à Antoine de Saint-Exupéry : elle fait participer les enfants à sa construction. L'assemblage des différentes pièces est très simple et ne nécessite ni colle ni outil. Idéale donc pour les futurs aventuriers et/ou mécaniciens.

Lampe de chevet Antoine, L : 36 cm - l : 30cm - h : 16 cm, en bois : 69 euros. Un service de gravure personnalisée est offert.

La lampe est disponible sur le site d'Atelier Loupiote !



© Atelier Loupiote

Bleu comme l'acier de Guy Julien, éditions Overlord Press

Bleu comme l'acier de Guy Julien retrace quatre années de combats aériens et d'évolutions technologiques qui ont doté les Etats-Unis d'une chasse embarquée robuste et efficace qui lui a permis de contrer les attaques aériennes japonaises puis de les stopper tout au long de la bataille du Pacifique. F4F Wildcat de Grumman, F4U Corsair de Vought et F6F Hellcat de Grumman mais aussi des as comme John Thach, Marrion Carl, Gregory « Pappy » Boyington ou Dave McCampbell tourbillonnent tout au long de ces 220 pages comprenant photographies d'archive, profils, illustrations et infographies en 3D et cartes.

Bleu comme l'acier de Guy Julien, format 21 x 28,5 cm, couverture cartonnée, vernis brillant : 39,90 euros.

A commander sur le site d'Overlord Press.



© Overlord Press

Saut en parachute, Sport Découverte

Les proches des amateurs de sensations fortes peuvent se tourner vers Sport Découverte pour trouver leur bonheur. La société a sélectionné des prestataires de qualité dans toute la France pour accompagner les casse-cou dans leur désir d'expérimenter la chute libre et la descente douce. Poussée d'adrénaline garantie !

Pour réserver une prestation, visitez le site Sport Découverte.



© Sport Découverte

Calend'Art 2022, Damien Charrit

Ceux qui ont hâte de tourner la page 2021 peuvent déjà se projeter vers 2022 avec le nouveau calendrier dessiné par Damien Charrit. L'artiste a choisi douze illustrations pour égayer l'année avec ses avions coup de coeur, civil ou militaire, anciens ou récents.

Le Calend'Art 2022 est imprimé en France sur papier brillant de 250 g. Format 42 x 29,7 cm : 22 euros.

A se procurer sur le site de Damien Charrit !



© Damien Charrit

Mug X-15, Romain Hugault

Dans la liste au père Noël suggérée par Romain Hugault se trouve un mug aux couleurs du North-American X-15 de la NASA. Il a dessiné l'avion hypersonique expérimental sur un mug en céramique blanche, avec anse et intérieur noirs, mais sans pin-up. Pour avaler son café en un temps record avant de partir du bureau ?

Mug en céramique, 15 euros. Le produit est imprimé à la demande, prévoir dix à douze jours avant la livraison.

Les commandes sont à passer auprès de Romain Hugault.



© Romain Hugault

Bristol M1 - Red Replica, Kitzler

Kitzler s'adresse aux collectionneurs. La jeune société, créée en 2020, propose des miniatures collectors sur le thème de l'aéronautique, fabriquées dans l'esprit des jouets des années 30. Si, à l'époque, ce type de modèle réduit était destiné aux enfants, il n'en est rien ici puisque Kitzler propose des objets en série limitée. Le Bristol M1 a été conçu, produit et peint à la main en France. Il est livré avec pilote moustachu.

Bristol M1 - Red Replica, envergure 30cm, fuselage 20 cm : 59 euros. Existe aussi en gris.

Les répliques peuvent être commandées sur le site de Kitzler.



© Kitzler

Avions de Manolo Chrétien et Gad Edery, éditions Ramsay

Pour les fans de métal qui ne l'auraient pas encore découvert, il est encore temps d'offrir le beau livre Avions qui partage les photographies de Manolo Chrétien. Le photographe a voulu montrer des structures qui ondulent sous l'effet du vent et de la vitesse et des formes et les courbes des appareils.

Un beau livre à acquérir sur La boutique du pilote.



© Editions Ramsay

Alice et les pouvoirs de l'ingénierie, Syntec-Ingénierie

Noël et son idée d'universalité est l'occasion de rappeler que celle-ci devrait également concerner les métiers. Et il n'est jamais trop tôt pour sensibiliser les jeunes. C'est pourquoi Syntec-Ingénierie a travaillé à l'élaboration d'un livre jeunesse sur l'ingénierie, publié à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, Alice et les pouvoirs de l'ingénierie . Destiné aux enfants qui apprennent à lire, à partir de 6 ans, il raconte l'aventure d'une souris qui rêve d'aller sur la Lune. Ce livre, qui recourt à un système de calques pour enrichir l'expérience de lecture et impliquer davantage l'enfant, est illustré par Thibault Prugne et préfacé par Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'industrie.

Distribué dans les écoles, le livre est disponible en précommande et après avoir rempli un formulaire disponible ici.



© Syntec-Ingénierie

Le Journal de l'Aviation vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes !