« On doit être encore plus inventifs qu'on ne l'a été par le passé », Guy Tardieu, PDG de l'OSAC

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Guy Tardieu, PDG de l'OSAC (Organisme pour la Sécurité de l'Aviation Civile).



Dans la première partie de cet entretien, Guy Tardieu rappelle la mission de l'OSAC : surveiller la navigabilité des aéronefs, en suivant les règlements européens et leurs évolutions.



L'entreprise privée, filiale du groupe Apave, se trouve face à trois enjeux majeurs actuellement : le renouvellement de son mandat ministériel (qui expire en décembre 2022), l'accompagnement des plus petites structures mises à mal par la crise et la mise en oeuvre des évolutions réglementaires envisagées par l'Union européenne, qui visent notamment à espacer les cycles de surveillance et à renforcer la cybersécurité.