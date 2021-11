La nouvelle vague épidémique ravive les inquiétudes du transport aérien européen

Depuis quelques semaines, le nombre de contaminations à la covid-19 est reparti à la hausse en Europe et le continent est désormais redevenu l'épicentre de la pandémie. Un phénomène qui ne manque pas d'alarmer les autorités sanitaires, OMS en tête, et les gouvernements, qui se trouvent de nouveau attirés par la tentation du confinement et des restrictions. Et après l'ivresse de la reprise estivale, prolongée par l'annonce de la réouverture des Etats-Unis, les acteurs du transport aérien recommencent eux aussi à s'inquiéter.



Dans sa dernière mise au point sur la situation du secteur, Eurocontrol se félicite pourtant des signes de la reprise constatés ces derniers mois, qui confirment les dernières prévisions que l'organisme a présentées en octobre, avec un retour du nombre de vols à 77% de son niveau de novembre 2019. Le déploiement de la vaccination sur le continent, même inégal selon les pays, joue en faveur du...