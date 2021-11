Singapore Airlines présente les nouvelles cabines de ses Boeing 737 MAX

La mise en service des Boeing 737 MAX de Singapore Airlines est plus qu'imminente, maintenant que les autorités singapouriennes ont ré-autorisé l'appareil à voler (depuis septembre), tout comme d'autres pays asiatiques. La compagnie a donc décidé de révéler quelle forme a pris la configuration des cabines de ces appareils. Son objectif était de proposer un niveau de service réhaussé, comparable à celui qui caractérise les opérations sur les gros-porteurs.



Les 737 MAX de Singapore Airlines seront ainsi aménagés dans une configuration biclasse de 154 places, avec dix fauteuils en classe affaires et 144 en classe économique. Les six premiers appareils sont déjà dans la flotte (mais en stockage), hérités de l'absorption de Silk Air, qui a été finalisée au début de l'année 2021. Ils sont en cours de réaménagement depuis le mois d'avril, afin de remplacer entièrement les cabines de l'ancienne filiale court-courrier, qui comptaient le même nombre de...