Dubai Airshow 2021 : Que faut-il attendre du premier grand salon aéronautique de la reprise ?

Le salon aéronautique de Dubaï ouvre ses portes du 14 au 18 novembre sur la plateforme aéroportuaire Dubai World Central (DWC). Premier événement majeur du secteur depuis l'apparition de la pandémie, ce salon de la reprise est assurément déjà un succès au regard du nombre de participants (+ de 1200 exposants, 148 pays présents, plus de 160 aéronefs présentés).



Le 17ème Dubai Airshow aura même une portée mondiale en devenant le véritable symbole de la résilience du secteur aéronautique et spatiale après ces 20 mois de crise, et alors qu'en même temps les impératifs de réduction des émissions du transport aérien sont désormais ominiprésents. Ainsi, quelques heures seulement après la fin de la COP26, ce salon fera assurément la part belle à la décarbonation, à la digitalisation, à la connectivité, à la simplification des parcours passagers post-pandémie, aux technologies émergentes, aux transports du futur et aux startups, des domaines pour lesquels les Émirats Arabes Unis veulent assurément aussi montrer l'exemple.



Évidemment, la présence des géants Airbus et Boeing va battre ici un nouveau record, l'avionneur américain venant cette fois avec l'intégralité de sa gamme d'avions commerciaux et notamment son 777X (présenté au sol et en vol), peut-être aussi l'histoire de rassurer ses importants clients dans la région après quelques années très difficiles.



La presse généraliste restera probablement sur sa faim, car il ne sera pas vraiment question ici de record de commandes, bien au contraire. Certes, les compagnies de la région commencent à entrevoir les signes de reprise réelle avec les premières levées des restrictions de voyages en Asie, mais cette reprise sera lente et les capacités sont largement suffisantes pour plusieurs années, une grande partie des flottes étant encore immobilisée aujourd'hui.



Tout sera plutôt ici affaire de détails, par exemple au niveau des problématiques de MRO, avec le développement des compagnies low-cost dans la région, ou avec une flotte qui logiquement sera amenée à rester plus longtemps avant son remplacement, par exemple chez Emirates. Sa voisine Etihad, basée à Abou Dhabi, devrait aussi renouer avec un certain optimisme, en présentant par exemple pour la première fois son A350-1000, un avion pourtant livré il y a deux ans et qui sera mis en service l'année prochaine. Les secrets de sa cabine de classe affaires sont jalousement gardés depuis le démarrage des travaux d'aménagement depuis quelques mois et le suspense touchera à sa fin à Dubaï.



Mais cette édition du Dubai Airshow sera aussi un grand événement dédié au cargo et à la logistique, alors que la région reste un important symbole de la mondialisation des échanges et que les tensions sur le transport de marchandises s'annoncent durables.



Le Freightos Baltic Index, indice clé global du transport de marchandises par conteneurs, reste au plus haut depuis cet été, notamment sur les flux partant de Chine. En toute logique, nous devrions en savoir davantage sur les futurs programmes de gros-porteurs tout cargo des deux grands avionneurs, à savoir les futurs 777XF et A350F. Boeing, incontestable leader sur ce marché, a tout à perdre avec l'impossibilité de poursuivre la production de ses programmes existant au-delà du 1er janvier 2028. Le lancement d'une version dédiée au transport de fret du 777-8 est inévitable. Quant à la version cargo de l'A350 qui entrera sur le marché en 2025, il ne reste plus à Airbus que de convaincre les premiers clients, peut-être de grands acteurs du fret aérien en Europe...



Mais le salon aéronautique de Dubaï sera finalement surtout celui des retrouvailles de la communauté aéronautique mondiale. Et c'est déjà peut-être ce qu'il y a de plus important.