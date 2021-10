Aérien : les recettes de l'AASA pour sauver le secteur en Afrique australe

Sans des interventions gouvernementales urgentes et coordonnées, une industrie du transport aérien commercialement viable, économiquement et écologiquement durable en Afrique australe restera inaccessible, prévient l'Association des compagnies aériennes d'Afrique australe (AASA). L'avertissement a été lâché le 28 octobre en marge de la 51e assemblée générale de l'organisation tenue en visioconférence.



L'AASA, qui regroupe dix-sept compagnies aériennes et 35 membres associés, constate que, bien que la confiance revienne progressivement, la demande de voyages à destination, en provenance et à l'intérieur de l'Afrique australe est actuellement en baisse de 45 % par rapport aux niveaux pré-pandémie, ce qui en fait la deuxième région la plus touchée au monde après l'Asie du Sud-Est (-70%).



Dans le même temps, l'offre s'est significativement contractée avec la restructuration de South African Airways (qui a vu sa flotte drastiquement réduite), la cessation des activités de sa filiale SA Express mais surtout la mise...