Finnair mettra sa Premium Economy en service en avril 2022

Si la pandémie a stoppé net Finnair dans sa croissance, elle n'a toutefois pas poussé la compagnie à renoncer à ses investissements. Ainsi, le projet d'introduction de la classe Premium Economy sur la flotte long-courrier est plus vivant que jamais et en cours de mise en place, comme nous le confirme Javier Roig, directeur général de la compagnie pour l'Europe du Sud. Il fait également une mise au point sur la santé de Finnair et ses autres projets.



L'installation d'une classe Premium Economy avait été annoncée à la fin de l'année 2018. A l'époque, Finnair prévoyait de mettre en service le premier avion équipé fin 2020. La crise sanitaire a perturbé ce calendrier, sans pour autant mettre en échec le projet. Javier Roig indique en effet que les deux premiers Airbus A350-900 qui en seront équipés se trouvaient actuellement à Hong-Kong pour être équipés. Le premier doit revenir en...