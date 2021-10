SriLankan Airlines revient en Europe avec des projets de renouvellement pour sa flotte

SriLankan Airlines avait quitté Paris - et l'essentiel de ses destinations européennes - en 2016. Cinq ans plus tard, presque jour pour jour, la ligne Colombo - Paris va être relancée et desservie trois fois par semaine en Airbus A330-300. Présent au salon du tourisme IFTM, Ashok Pathirage, Président du groupe SriLankan Airlines, est venu discuter de ce retour et des différents projets de la compagnie.



« Nous avions prévu de revenir avant la crise du covid », affirme le président du groupe SriLankan Airlines. « Cela faisait cinq ans que nous avions arrêté de desservir Paris et c'est une énorme erreur à mon avis parce que c'est notre deuxième destination en Europe, après le Royaume-Uni. » A l'époque pourtant, le choix s'était imposé face à la concurrence des compagnies du Golfe sur les lignes en correspondance (par exemple vers l'Inde, les Maldives ou l'Asie du sud-est) et la...