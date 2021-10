Air Seychelles se place sous administration volontaire pour échapper à la demande de liquidation de ses créanciers

Air Seychelles a annoncé sa restructuration et sa mise sous administration provisoire dans le cadre de la loi nationale de protection contre les faillites. Une déclaration publiée conjointement par le transporteur et le ministère des Transports et de l'Aviation civile des Seychelles le 4 octobre, a imputé le fardeau de la dette insoutenable de la compagnie aérienne à son ancienne administration dirigée par Etihad Airways. Le transporteur émirati a depuis lors revendu, après neuf années de collaboration, sa participation de 40 % au gouvernement seychellois, qui contrôle désormais 100 % de l'actionnariat.



« Air Seychelles a été confrontée à des défis importants au cours des dix-huit derniers mois en raison de la pandémie de la covid-19 et de son impact sur les voyages et le tourisme internationaux. Cependant, les difficultés financières d'Air Seychelles sont principalement dues à une dette importante contractée pendant la gestion de la compagnie aérienne...