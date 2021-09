Boeing : CMA CGM commande deux 777F pour développer ses capacités dans le fret aérien

Boeing et le groupe CMA CGM ont annoncé une commande portant sur deux 777F. Les deux nouveaux appareils viendront augmenter les capacités de la jeune division dédiée au fret aérien du leader français du transport maritime.



La valeur catalogue du contrat est de plus de 700 millions de dollars. Les deux Triple Sept cargo sont livrables au deuxième trimestre 2022.



Pour rappel, le 777F dispose d'une capacité de chargement maximale de près de 103 tonnes pour un rayon d'action de 4880 nautiques (9050 km).



Selon le groupe français, le Boeing 777 offrira à CMA CGM Air Cargo la flexibilité nécessaire pour exploiter l'avion sur l'ensemble de son réseau aérien en pleine expansion, tout en contribuant à la réalisation de ses objectifs de développement durable. Le rayon d'action plus important du 777F va notamment lui permettre d'effectuer moins d'escales sur les vols long courrier, réduisant ses redevances d'atterrissage.



La compagnie CMA CGM Air Cargo avait été lancée en mars, s'appuyant sur le CTA et les services d'Air Belgium pour utiliser une flotte de quatre Airbus A330-200F entre l'Europe (Liège), les États-Unis (Chicago, New York, Atlanta...) et le Moyen-Orient (Dubaï, Beyrouth et Istanbul...). Les quatre A330 cargo étaient quant à eux issus de la flotte de Qatar Airways.



Le 777F a été commandé à 295 exemplaires depuis le lancement du programme en 2005, faisant de ce programme le plus grand succès commercial sur le segment des avions cargo. Rien qu'en 2021, 30 exemplaires ont été contractualisés, dont 21 destinés à des clients non encore identifiés. L'avionneur américain rappelle qu'il fournit plus de 90 % de la capacité aérienne tout-cargo au niveau mondial, qu'il s'agisse d'appareils neufs ou d'avions convertis.