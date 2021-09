L'aviation se prépare pour sa fête du 25 au 27 septembre

Pour oublier un petit peu le bashing dont il fait l'objet, le secteur de l'aérien se prépare à faire la fête. Les 25, 26 et 27 septembre se tiendra la deuxième édition de la Fête de l'Aviation, durant laquelle des animations sont organisées dans toute la France, par tous types d'acteurs, dans tous types de domaines. Le but est de faire connaître les activités autour de l'aviation et la façon d'y accéder.



Près d'une cinquantaine de sites ont choisi de participer à cette fête. Des aérodromes, aéroports, musées, écoles, industriels ouvriront leurs portes au public pour lui faire découvrir leur milieu. Des animations sont prévues, comme des séances d'initiations gratuites, des initiatives autour de la jeunesse, des actions solidaires, des expositions, des concours, la diffusion de films documentaires et des conférences-débats. Une partie d'entre elles sont également accessibles sur le site Internet de l'événement.



Les participants à la Fête de l'Aviation pourront toucher à tous les domaines : aviation commerciale, militaire ou d'affaires, loisir, parachutisme, jusqu'au modélisme.



Trois événements partenaires auront également lieu sur le week-end, organisés par Airemploi (conférences et ateliers sur les métiers et la féminisation du secteur), Aviation et Pilote (avec le salon des formations et métiers aéronautiques au musée de l'Air et de l'Espace du Bourget) et l'Association française des femmes pilotes (rassemblement des femmes de l'air les 25 et 26 septembre sur la plateforme de Besançon - La Vèze).





Pour toute information ou pour s'inscrire aux animations, les personnes désireuses de participer peuvent consulter le site de la Fête de l'Aviation.