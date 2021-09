Le marché de l'aménagement cabine est toujours en berne

Alors que s'est tenue cette semaine l'édition virtuelle du célèbre salon Aircraft Interiors de Hambourg, les perspectives à court terme pour le marché de l'aménagement ou du réaménagement de cabine peinent à reprendre des couleurs. Les cabinets Cirium, TAC (Tronos Aviation Consulting) et AeroDynamic constatent tous que la lenteur de la reprise et les incertitudes qui pèsent sur les prochains mois continuent d'assombrir les perspectives du secteur.



Après une année 2020 catastrophique où la demande en produits cabine a été réduite de deux tiers, les indicateurs immédiats sur l'utilisation de la flotte mondiale sont plutôt positifs. Avec l'été, le nombre d'appareils en stockage longue durée a continué de diminuer, même si le niveau d'utilisation des appareils réactivés reste très inférieur à ce qu'il était avant la pandémie de covid-19 (de 15% à 20%). Selon Cirium, en juillet, 11 685 monocouloirs et 2 437 gros-porteurs étaient en service (contre, respectivement,...