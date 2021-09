Comment Geodis met le paquet dans le fret aérien

Décidément, les grands groupes de transport français s'intéressent de plus en plus, pour ne pas dire enfin, au marché du fret aérien ces derniers mois. Après l'armateur CMA CGM en mars, Geodis vient à son tour de lancer des vols de transport de marchandises avec son propre avion tout cargo.



La filiale du groupe SNCF spécialisée dans la logistique vient d'acquérir un A330-300F en leasing pour plusieurs années, un appareil peint à ses couleurs qui a effectué une première rotation entre Amsterdam Schiphol, Londres Stansted et Chicago O'Hare le 1er septembre. L'avion de Geodis a depuis effectué toute une série de vols au Royaume-Uni, en Irlande et vers Chicago.



Plus précisément, cet A330-300 (MSN 713, Trent 700, ex-AirAsia) a été converti en avion tout cargo par Elbe Flugzeugwerke (EFW) cet été puis livré à la compagnie britannique Titan Airways à la fin du mois d'août....