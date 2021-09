Play se prépare à changer de modèle et à accroître sa flotte tout Airbus

A peine lancée, Play prépare déjà sa transformation. La jeune compagnie islandaise, qui a pris la place laissée vacante par Wow Air, souligne que ses deux premiers mois pleins d'opérations se sont relativement bien déroulés et que la tendance pour septembre est bonne. Elle se prépare donc à développer son activité avec deux grands projets : l'accroissement de sa flotte et la transformation de son modèle du point-à-point vers le hub-and-spoke.



En ce qui concerne sa flotte, elle est actuellement constituée de trois appareils, trois Airbus A321neo acquis en leasing qui lui ont permis de lancer ses opérations à la fin du mois de juin. Au mois d'août, elle a signé deux lettres d'intention avec deux lessors, sécurisant ainsi six appareils supplémentaires pour monter en puissance. Elle souligne qu'elle est parvenue à obtenir des conditions plus avantageuses qu'elle ne l'avait prévu dans son plan d'affaires, réussissant à abaisser de...