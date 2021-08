Qantas planifie la remise en service de ses Airbus A380

Qantas se prépare à la reprise de ses vols internationaux, qu'elle espère à partir de la mi-décembre. Cette bonne nouvelle n'est pas venue seule : la compagnie planifie dans ce cadre la remise en service d'une importante partie de sa flotte d'Airbus A380 d'ici le début de 2024. Dix d'entre eux devraient reprendre les airs, deux autres seront retirés car « ils seront de trop », a précisé Alan Joyce, le CEO du groupe Qantas.



La compagnie prévoit par ailleurs une remise en service anticipée (d'un an) pour cinq d'entre eux, qui devraient pouvoir voler dès juillet 2022, d'abord sur la route Sydney - Los Angeles puis, à partir de novembre 2022, sur Sydney - Londres. Qantas explique que cette configuration fonctionnait bien en temps normal et que les forts taux de vaccination attendus en Australie, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis devraient permettre de relancer la dynamique.



Les...