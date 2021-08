« J'ai pris une claque immédiate » - José Garcia, acteur et parrain de l'association Rêves de Gosse

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, José Garcia, acteur et parrain de l'association Rêves de Gosse.



Chaque année entre l'Ascension et la Pentecôte, des pilotes bénévoles professionnels ou privés sillonnent la France pour offrir à de jeunes enfants socialement défavorisés ou handicapés un baptême de l'air. Ce rêve de gosse, nom de l'opération dont on avait beaucoup parlé après la polémique suscitée par la maire de Poitiers, vient récompenser un projet pédagogique réalisé durant l'année scolaire avec des enfants plus ordinaires.



Le but de l'opération est d'apprendre à ces enfants à partager la différence et leur regard sur le handicap. Le baptême de l'air n'est en fait qu'un prétexte. L'acteur José Garcia, pilote privé, a rejoint l'association en tant que parrain il y a quelques années. Pour le Podcast de l'Aviation, il se souvient de son premier vol avec les enfants et d'un véritable choc.



Cette année, à cause de la crise sanitaire, le tour de France Rêves de Gosse aura exceptionnellement lieu à la fin du mois de septembre. Pilotes, clowns, animateurs se sont donné rendez-vous à Carcassonne le 24 septembre et rejoindront ensuite Rodez, Saint Chamond, Toussus-le-Noble, Beauchevain en Belgique, Pérouges, Berre la Fare et Perpignan.