Le temps des Airbus A380 est désormais compté pour l'un des principaux opérateurs asiatiques

C'est une nouvelle douche froide pour l'Airbus A380. Korean Air, l'un des principaux opérateurs du Superjumbo européen en Asie, vient de révéler qu'il se séparerait finalement de la totalité de ses exemplaires d'ici cinq ans.



La compagnie aérienne sud-coréenne entend ainsi progressivement mettre un point final aux opérations de l'ensemble de sa flotte de quadriréacteurs, les Boeing 747-8I du transporteur étant aussi amenés à quitter sa flotte d'ici 10 ans.



Korean Air aligne aujourd'hui 10 A380, des appareils livrés entre 2011 et 2014, et motorisés par des GP7200 d'Engine Alliance. À ces appareils s'ajoutent aussi les six A380 (en Trent 900) qui seront hérités de sa fusion avec sa rivale Asiana, Korean Air ayant décidé de s'emparer de sa rivale l'année dernière pour consolider sa position fragilisée par la pandémie et constituer l'un des dix plus importants groupes aériens mondiaux.



Les 16 Superjumbos coréens, pour...