JetBlue se lance à l'assaut de l'Atlantique Nord avec l'A321LR

Comme prévu, JetBlue a lancé ses premiers vols transatlantiques le 11 août avec une rotation entre sa base de New York JFK et Londres Heathrow. Cette nouvelle liaison quotidienne est évidemment assurée en Airbus A321LR, la version à long rayon d'action de l'A321neo.



La compagnie new-yorkaise doit aussi lancer une ligne entre JFK et Londres Gatwick à partir du 29 septembre, sa flotte devant comprendre trois A321LR cette année. La livraison de nouveaux exemplaires en 2022 permettra d'étoffer le programme de vols transatlantiques de JetBlue avec la mise en place d'une liaison entre Boston et Londres durant la saison été 2022.



Avec ses dessertes transatlantiques, JetBlue s'attaque assurément à un marché très concurrentiel, mais avec un avantage de taille, l'utilisation de monocouloirs plus facile à rentabiliser sur ces lignes que des appareils gros-porteurs, en particulier en cette période de pandémie.



L'A321LR de JetBlue est aménagé...