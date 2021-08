Deux meetings à ne pas manquer à la rentrée

A défaut d'un bel été, la région parisienne devrait vivre une belle rentrée, avec le retour de deux meetings aériens phares dans le sud de la région. Le Temps des Hélices et Air Legend promettent deux week-ends passés à observer un ciel traversé d'avions anciens et profiter d'animations autour de l'aviation au sol.



Le Temps des Hélices, les 28 et 29 août



Le premier rendez-vous est fixé les 28 et 29 août à La Ferté-Alais, avec l'Amicale Jean-Baptiste Salis. Pour sa 48e édition, « Le Temps des Hélices » a choisi un thème universel : la fête aérienne. Comme à chaque édition, les matinées se l'occasion pour le public d'approcher les avions et leurs équipages et de profiter d'animations, tandis que l'après-midi fera place aux démonstrations en vol et aux reconstitutions de combats aériens.



Une centaine d'appareils évolueront dans le ciel de La Ferté-Alais durant cinq heures, selon des tableaux correspondant à différentes périodes historiques. Différents warbirds (Spitfire MkXIX, Chance Vought F4U¬-5N, T-¬6, North American T¬-28, un Douglas Skyraider...) disputeront la vedette aux machines du début du XXe siècle (Blériot XI, Morane H, Caudron G¬-III, Deperdussin) et autres appareils de la première moitié du siècle. La Patrouille de France sera présente les deux jours, ainsi que le Rafale Solo Display, l'équipe de voltige de l'armée de l'air et l'A400M.



Deux nouveautés sont à signaler cette année : une présentation de modèles réduits radio-commandés de chasseurs et bombardiers de 1939-1945 et un défilé aux couleurs de l'Aéro-Club de France.





Le groupe de pilotes tchèques Pterodactyl Flight prendra part au plateau aérien avec leurs répliques au 3/4 de chasseurs de 1914-1918 © Pavel Vanka



Air Legend, les 11 et 12 septembre



Deux semaines plus tard, ce sont les portes de Melun Villaroche qui s'ouvrent au public pour le meeting Air Legend. Traditionnellement axé sur les appareils de la Seconde guerre mondiale à nos jours, la troisième édition d'Air Legend sera placée sous le thème de la guerre du Pacifique, 2021 correspondant au 80e anniversaire de l'attaque de Pearl Harbour - qui sera mise en scène avec des effets pyrotechniques.





La patrouille Ultimate Fighters © D Harbar

Pour l'occasion, trois Corsair (venant de France - de la collection Salis -, du Royaume-Uni et d'Autriche) décolleront et feront partie de la centaine d'appareils qui évolueront dans le ciel de Melun, aux côtés de la patrouille de warbirds « Ultimate Fighters », composée de l'unique P-47 Thunderbolt présent en Europe, d'un Spitfire Mk V, le ME109 (Buchon) et d'un Mustang TF-51 D. Le seul PBY Catalina en état de vol en Europe sera également présent et étoffera un plateau aérien très riche en avions de chasse, de transport, bombardiers et autres avions d'entraînement d'époque.



Là encore, ce plateau sera complété par des appareils plus récents de l'armée française : la Patrouille de France, le Rafale Solo Display, l'équipe de Voltige et un Airbus A400M qui évoluera avec un DC-3.

D'autres hommages seront rendus. Le premier à Jean-Marie Saget, décédé en mars, sera assuré par six avions de l'Aéro-Club Marcel Dassault Voltige avant le début du spectacle aérien. Le deuxième à Antoine de Saint-Exupéry, pour les 75 ans de la publication du Petit Prince, avec un vol en formation de la Patrouille de France (dont les dérives sont peintes avec des illustrations du livre) et du P-38 de la collection Flying Bulls, pour rappeler l'appareil à bord duquel il a disparu en 1944.





Dans le cadre des contraintes sanitaires, l'accent est mis sur l'achat de billets en prévente.

Les entrées pour le meeting de La Ferté-Alais sont même disponibles exclusivement en prévente, auprès de la billeterie du Temps des Hélices.

Air Legend permettra d'acheter son billet le jour même sur place mais incite ses visiteurs à profiter des préventes, en proposant une réduction sur le tarif de l'entrée : voir la billeterie d'Air Legend.

Conformément aux directives gouvernementales, la présentation d'un passe sanitaire sera exigée pour accéder aux deux événements.