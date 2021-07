« L'aviation apporte une grosse concentration, une grande liberté en plein ciel, un apaisement... » - Albert Dupontel, acteur, réalisateur et pilote

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Albert Dupontel, acteur, réalisateur et pilote.



Pour cette édition estivale du Podcast de l'Aviation, Albert Dupontel évoque avec nous sa passion pour l'aviation, ses rêves d'enfant liés à l'aviation et comment il les a concrétisés en apprenant à piloter. Il nous raconte également quelques anecdotes sur son expérience de pilote, ses plus beaux moments comme ses plus grandes frayeurs aux manettes.