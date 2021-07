South African Airways, au sol depuis plus d'un an, se rapproche de la reprise de ses opérations

Le verrou est enfin levé pour l'un des derniers obstacles à la finalisation du plan de rachat et de redémarrage de South African Airways. La semaine dernière, un accord de principe a été trouvé entre la direction et l'Association des pilotes (SAAPA) pour le licenciement d'environ 290 d'entre eux. Depuis l'an dernier, près de 200 autres ont déjà quitté l'entreprise dans le cadre d'un programme de départ volontaire.



En vertu de ce nouvel accord « mis dans un contexte juridique et un langage appropriés », la compagnie s'est engagée à accompagner cette rupture de contrat en régularisant au préalable la situation financière. Les pilotes de South African Airways, encore inscrits dans le fichier solde, cumulent plus de 15 mois d'arriérés de salaire.



La prise en charge par le gouvernement de tous les passifs de la compagnie était justement l'une des conditions fixées par le consortium...