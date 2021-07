Delta Air Lines va moderniser sa flotte avec 36 Boeing 737 et Airbus A350 de seconde main

La crise liée à la pandémie de SARS-CoV-2 donne l'occasion à Delta de simplifier et moderniser sa flotte. La compagnie américaine a annoncé qu'elle avait conclu différents accords pour introduire 29 Boeing 737-900ER et sept Airbus A350-900 de seconde main à sa flotte.



Elle explique que les A350 remplaceront une partie des 777 qui sont sortis de la flotte depuis un an. Ils sont acquis en leasing auprès d'AerCap et seront tous livrés au second semestre 2021.



Vingt-sept des Boeing 737-900ER attendus seront acquis auprès de fonds gérés par Castlelake et les deux autres seront financés par des fonds également gérés par Castlelake. Ils seront livrés d'ici le premier trimestre 2022 et porteront à 159 les appareils de ce modèle en service auprès de Delta. Tous, 737-900ER et A350, entreront en service une fois leurs modifications terminées, à partir de l'été 2022.



« Ces avions constituent un investissement dans l'avenir de Delta", a déclaré Ed Bastian, son PDG. « Au-delà de la pandémie, l'approche disciplinée et innovante de Delta en matière de renouvellement de la flotte nous place en position de croissance lorsque la demande de voyages revient, tout en améliorant l'expérience client et en soutenant nos engagements en matière de durabilité. » A l'occasion de la publication des résultats trimestriels de la compagnie, Ed Bastian a également souligné que les voyages intérieurs loisirs avaient retrouvé leur niveau de 2019 et qu'il percevait des signes encourageants pour les voyages d'affaires et internationaux.



La simplification de la flotte durant la crise a vu le départ d'une centaine d'appareils parmi les plus anciens : dix-huit 777-200LR et ER ainsi que les flottes de MD-88 et MD-90 (près de 90 appareils). Mais Delta ne s'est pas figée malgré les difficultés et avait déjà commencé à préparer la reprise en décidant de ne pas interrompre ses livraisons : elle a reçu une cinquantaine d'appareils depuis mars 2020. Par ailleurs, elle a passé une nouvelle commande pour 25 A321neo en avril et a même décidé d'accélérer les livraisons de trois gros-porteurs (deux A350 et un A330-900).